الإحصاء: 81% ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال نوفمبر 2023

صعدت قيمة الوادرات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، بنسبة 81% خلال شهر نوفمبر الماضي، لتسجل 335.1 مليون دولار، مقارنة بـ185.1 مليون دولار خلال نوفمبر عام 2022، بقيمة ارتفاع 150 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، ارتفعت قيمة واردات مصر من الثلاجات خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 84.4% لتصل إلى 10.7 مليون دولا، مقابل 5.8 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 4.9 مليون دولار.

كما زادت قيمة واردات مصر من الغسالات لتصل إلى 4.77 مليون دولا، مقابل 183 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 4.58 مليون دولار.

وارتفعت قيمة واردات مصر من أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها لتصل إلى 16.950 مليون دولا، مقابل 782 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 16.1 مليون دولار.

وزادت قيمة واردات مصر من التليفزيونات، بنسبة 30.5% لتصل إلى 952 ألف دولا، مقابل 729 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 223 ألف دولار.

وقفزت قيمة واردات مصر من سيارات الملاكي، بنسبة 108.2% لتصل إلى 223.4 مليون دولا، مقابل 107.3 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 116.1 مليون دولار.

وارتفعت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة، بنسبة 47.9% لتصل إلى 1.42 مليون دولا، مقابل 960 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 460 ألف دولار.

فيما تراجعت قيمة واردات مصر من الأثاث والمقاعد وحوامل فرش، بنسبة 8.9% لتصل إلى 8.07 مليون دولا، مقابل 8.86 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض بلغت 788 ألف دولار.

وخلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2023، تراجعت قيمة الوادرات المصرية من السلع الإستهلاكية المعمرة بنسبة 22.2%، لتسجل نحو 3.047 مليار دولار، مقابل 3.915 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة 867.8 مليون دولار.

كما تراجع إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال الـ11 شهر الأولى من العام الماضي، بنسبة 19.2% ليسجل نحو 38.36 مليار دولار، مقارنة بـ 47.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.