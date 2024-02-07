عضو خطة النواب: سنترك سعر الصرف لِمرونة العرض والطلب الأشهر الـ3 المقبلة

توقع النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ‏خلال الأسابيع القليلة المُقبلة قبل حلول شهر رمضان، مؤكدا أن القرار سينعكس على هبوط سعر صرف الدولار ‏في السوق الموازية. ‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الثلاثاء، إلى إبداء الحكومة مع عودة بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ‏‏«أنّها لا تُمانع في تخفيض سعر الصرف مرة أخرى، وأنّها بدأت في التخلص من العديد من الشركات، وأصبحت ‏لديها مرونة تامة في طرح المشروعات للمستثمرين العرب أو الأجانب».‏

ولفت «بدراوي» إلى توقف الحكومة عن استكمال مطالب صندوق النقد الدولي بشأن مرونة سعر الصرف في ‏يونيو الماضي، موضحا أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي (2023-2024) تضمنت تقييمًا لسعر الصرف ‏وحجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي‎.‎

وأوضح أنّ ارتفاع سعر الدولار عن السعر الرسمي (30.9 جنيه)؛ كان سيُؤدّي إلى تخطّي حجم الدين إلى الناتج ‏المحلي الإجمالي مستويات 100%، وهو مُؤشر دولي غير مسموح به‎.‎

وأضاف أنّه بناءً على ذلك، حرصت الحكومة خلال الأشهر الستة الأولى من الموازنة على الحفاظ على سعر ‏دولار حكومي، متابعا:«سنبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وما بعدها في ترك سعر الصرف لِمرونة العرض ‏والطلب»‏‎.‎

وأوضح أنّ المستهدف الحالي هو خفض حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 96% هذا العام (2024)، ‏مضيفا أنّ تجاوز مستوى 100% للدول الناشئة يُؤدّي إلى مخاطر كبيرة، مُشيرًا إلى وصوله في عام 2016 إلى ‏‏103% قبل أن يتراجع إلى 95% ثم 85‏‎%.‎