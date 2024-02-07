عضو خطة النواب: سنترك سعر الصرف لِمرونة العرض والطلب الأشهر الـ3 المقبلة

توقع النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأسابيع القليلة المُقبلة قبل حلول شهر رمضان، مؤكدا أن القرار سينعكس على هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الثلاثاء، إلى إبداء الحكومة مع عودة بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، «أنّها لا تُمانع في تخفيض سعر الصرف مرة أخرى، وأنّها بدأت في التخلص من العديد من الشركات، وأصبحت لديها مرونة تامة في طرح المشروعات للمستثمرين العرب أو الأجانب».
ولفت «بدراوي» إلى توقف الحكومة عن استكمال مطالب صندوق النقد الدولي بشأن مرونة سعر الصرف في يونيو الماضي، موضحا أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي (2023-2024) تضمنت تقييمًا لسعر الصرف وحجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أنّ ارتفاع سعر الدولار عن السعر الرسمي (30.9 جنيه)؛ كان سيُؤدّي إلى تخطّي حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات 100%، وهو مُؤشر دولي غير مسموح به.
وأضاف أنّه بناءً على ذلك، حرصت الحكومة خلال الأشهر الستة الأولى من الموازنة على الحفاظ على سعر دولار حكومي، متابعا:«سنبدأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وما بعدها في ترك سعر الصرف لِمرونة العرض والطلب».
وأوضح أنّ المستهدف الحالي هو خفض حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 96% هذا العام (2024)، مضيفا أنّ تجاوز مستوى 100% للدول الناشئة يُؤدّي إلى مخاطر كبيرة، مُشيرًا إلى وصوله في عام 2016 إلى 103% قبل أن يتراجع إلى 95% ثم 85%.