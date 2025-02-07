ما فوائد زيت الكانولا؟

اسمع الحديث عن فوائد زيت الكانولا وعلاقته بالوقاية من أمراض القلب والشرايين فما هو الكانولا وما أثره على الشرايين؟

حمدى سالم ــ الإسكندرية

يصنع زيت الكانولا من بذور اللفت. وقد ذاعت شهرته بعد أن تأكدت بعض الحقائق العلمية حول أهميته للوقاية من أمراض شرايين القلب التاجية إذ إنه أقل الزيوت النباتية احتواء على الأحماض الدهنية المشبعة والتى اقترن استهلاكها بارتفاع نسبة الإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية كالذبحة الصدرية والجلطة وما يتبعها من تداعيات مرضية. زيت الكانولا يحتوى على نسبة ٧٪ فقط من الأحماض الدهنية المشبعة وفى المقابل هو غنى بمجموعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة بل وكثيرة عدم الإشباع وهى المعروفة بفائدتها الجمة إلى جانب نسبة متوازنة من الأوميجا٣، الأوميجا ٦.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الكانولا تحمل الكثير من الفائدة للقلب والشرايين يوميا لكن من المفيد أيضا أن تكون بدلا عن ثلاث ملاعق من أى زيت آخر يستخدم منزليا.

من المفيد أيضا ألا تستخدم درجات حرارة مرتفعة للغاية مع زيت الكانولا حتى لا تتغير تركيبته الكميائية بأخرى إذا لم تضر فلن تنفع.

شاعت شهرة زيت الكانولا حينما أعطت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية لمنتجيه أن يعلنوا عنه بوصفه «مفيدا لصحة القلب والشرايين» مما جعله أحد الزيوت المفضلة فى الطهى.

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سكر الحمل

وأنا فى شهر حملى الثالث فوجئت بارتفاع نسبة السكر فى التحليل الروتينى بلا أى مقدمات. عانى أبى كثيرا من مضاعفات مرض السكر لكنه لم يورثه أى منا - إخوتى وأنا - كذا والدتى لم تعان منه إلى الآن. طمأننى الطبيب بقوله إن هذا سكر حمل ينتهى بنهايته فهل هذه معلومة صحيحة أم أنه يحاول طمأنتى خاصة أنه لم يصف لى دواء لعلاج السكر واكتفى بنظام غذائى؟

أمل الخولى المعادى

المعلومة صحيحة لكنها ناقصة. إصابتك بارتفاع معدل السكر نتيجة للحمل أمر وارد وغالبًا ما ينتهى بنهاية الحمل بالفعل لكن من تصاب بسكر الحمل الطارئ يجب لها أن تتدبر أمر الوقاية من أن يتحول العرض لمرض، إصابة الحامل بارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم نتيجة الحمل قد يمهد للإصابة به فيما بعد خاصة أن هناك عاملاً وراثيًا يتمثل فى إصابة والدك به. اتباع بعض الوسائل الوقائية مثل إنقاص الوزن وممارسة الرياضة خاصة المشى والاهتمام بالتغذية السليمة أمور واجبة يدعمها المتابعة الطبية الدقيقة لصحة الأم والطفل عن طريق التحاليل الدورية ومتابعة تطورات الحمل بجهاز الصدى الصوتى الذى ينقل صورة حقيقية لتطور نمو الجنين وسلامة أعضائه.