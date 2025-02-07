مصرع طفلة وإصابة شقيقتها إثر سقوطهما من الطابق الرابع في الإسكندرية

لقيت طفلة تدعى "ريتال. ر. م"، 6 أعوام، مصرعها، وأصيبت شقيقتها "رؤية"، 5 أعوام، باشتباه كسر في القدم اليسرى، اليوم الخميس، إثر سقوطهما من شرفة الطابق الرابع بالعقار الكائن في شارع الشهيد مصطفى عوض، بمنطقة الورديان، غرب الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بسقوط طفلتين، شقيقتين، من شرفة الشقة محل سكنهما، ما أسفر عن تعرضهما لإصابات بالغة.

وبانتقال الشرطة، برفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي سقوط الطفلتين، وإصابتهما بإصابات بالغة، فتم نقلهما إلى المستشفى الميري بواسطة سيارة الإسعاف، إلا أن إحداهما فُقدت حياتها داخل المستشفى.

ووفقًا لمصدر أمني، يجري جمع التحريات، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لكشف ملابسات الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.