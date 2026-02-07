باكستان تلقي القبض على 4 مشتبه بهم في تفجير المسجد الذي أودى بحياة 31 شخصا

قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم السبت، إن قوات الأمن داهمت عدة مواقع وألقت القبض على أربعة مشتبه بهم، من بينهم العقل المدبر المزعوم وراء تفجير انتحاري لمسجد شيعي على مشارف العاصمة إسلام آباد الذي أودى بحياة 31 شخصا.

وجاء إعلان "نقوي" بعد يوم من إعلان جماعة تابعة لتنظيم داعش، تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية في باكستان، مسئوليتها في بيان نقلته وكالة أنباء أعماق.

وذكر البيان، أن منفذ الهجوم الذي وقع أمس الجمعة فتح النار على حراس الأمن الذين حاولوا إيقافه عند البوابة الرئيسية قبل أن يفجر سترته الناسفة بعد وصوله إلى البوابة الداخلية للمسجد.

وذكرت الجماعة التابعة لتنظيم داعش، أنها ترى الباكستانيين الشيعة كأهداف مشروعة، ووصفتهم بأنهم "احتياطي بشري" يوفر مجندين للجماعات الشيعية المسلحة التي تقاتل تنظيم داعش في سوريا.

وكان تفجير المسجد الذي وقع أمس وأسفر أيضا عن إصابة 169 شخصا هو الأكثر دموية في إسلام أباد منذ تفجير انتحاري في 2008 في فندق ماريوت أسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة 250 آخرين.