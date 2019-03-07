مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق «مياه محايدة»

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن طائرة روسية طراز "سو-27" انطلقت بأقصى سرعة لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق "مياه محايدة في بحر البلطيق".

وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة الأمريكية التي تبين أنها طائرة تجسس طراز "آر سي-135" كانت تقترب من الحدود الروسية. ولم يحدد البيان توقيت حدوث الواقعة.

وذكر البيان أن المقاتلة الروسية عادت إلى قاعدتها بعد أن "غادرت الطائرة الأمريكية الحدود الجوية الروسية".

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا توترا بين الحين والآخر خلال السنوات الخمس الماضية منذ ضمت موسكو منطقة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا المجاورة ردا على تفضيل كييف إقامة علاقات أوثق مع الغرب.

وعزز حلف شمال الأطلسي (ناتو) دفاعاته في منطقة بحر البلطيق خلال السنوات القليلة الماضية حيث تخشى الدول السوفيتية السابقة المتاخمة لروسيا من توغل روسي يماثل سيناريو شبه جزيرة القرم.