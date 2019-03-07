مقتل شخص واحد على الأقل في هجوم بغرب كابول

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قال مسؤولون وشهود عيان، اليوم الخميس، إن شخصا على الأقل لقي حتفه في هجوم استهدف موكب تأبيني بغرب العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار إن 17 شخصا أصيبوا في الهجوم بينهم 3 أطفال.

ووقع الهجوم في منطقة داشت أي بارشي في غرب كابول، التي بها أغلبية من أقلية الهزارية، حيث احتشد سياسيون ومواطنون لإحياء ذكرى وفاة عبدالعلي مزاري الذي كان يتزعم حزب الوحدة الإسلامي فى أفغانستان، وقتله مسلحو طالبان عام 1995.

وقال نائب وزير الداخلية كوشال سادات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إنه جرى إلقاء القبض على شخص لصلته بالهجوم، مضيفا أنه جرى تطويق المجمع الذي تم إطلاق القذائف منه". وأضاف: "الشرطة سوف تتخذ إجراءات صارمة".

وكان من بين الحاضرين في مراسم التأبين الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله.

وقال عميد ميسم نائب المتحدث باسم عبدالله عبدالله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إنه سمع إطلاق أكثر من 10 قذائف.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.