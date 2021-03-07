 وزير الإعلام اليمني: تصعيد الحوثيين يؤكد استمرار تهريب أسلحة إيران - بوابة الشروق
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وزير الإعلام اليمني: تصعيد الحوثيين يؤكد استمرار تهريب أسلحة إيران

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 8:34 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 8:34 م

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي في مأرب، بالتزامن مع تصاعد هجماتها على المدنيين في السعودية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية، وأن الميليشيا مجرد أداة لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة‏.

وأضاف الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأحد، أن الهجمات تؤكد مضي النظام الإيراني في تقويض جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية تؤكد تحدي ميليشيا الحوثي لإرادة المجتمع الدولي، وأنها لا تفقه لغة السلام ولا تتقن سوى القتل والتدمير، وأنها أداة لتنفيذ أجندة إيران.

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي لعدم إضاعة المزيد من الوقت ودعم جهود الحكومة لاستعادة الدولة وإسقاط الحوثيين، وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني، وعدم ترك 30 مليون يمني رهينة لميليشيا إرهابية تنشر الفوضى والإرهاب وتهدد خطوط الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب.

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