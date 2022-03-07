قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن العالم أجمع يتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، وكان من المتوقع تحرك أسعار السلع وهو ما حدث بدون مبرر.

وأضاف سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مصر تستورد ثلاث أنواع من السلع الرئيسية هي القمح وزيت الطعام واللحوم، مبينا أنه يوجد مخزون استراتيجي كافي من القمح كما أن المحصول الجديد قادم.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن الأزمة العالمية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي سترتفع الأسعار، لكن الحكومة ستتحمل الزيادة مثلما تحملتها من قبل، لافتًا إلى أن القاهرة تستورد كميات كبيرة من زيت الطعام الذي سيرتفع سعره نتيجة تكاليف الشحن.

وأوضح، أنه بالنسبة للحوم حققت مصر 50% من الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء نتيجة مشروع البتلو الذي دشنه الرئيس السيسي، وتم التعاقد أيضا على أعداد كبيرة من رؤوس الماشية.

وأردف نقيب الزراعيين، أن مشروع البتلو متواجد منذ التسعينيات وكان دعمه 200 مليون جنيه ورفعه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 5 مليار جنيه، واستفاد منه 39 ألف مواطن مصري، مشيرا إلى أن مشروعات الإنتاج الحيواني التي تنفذها الدولة أدت إلى وجود اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء.