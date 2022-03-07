قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن النصر سيكون للأوكرانيين على روسيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى ليتوانيا، اليوم الاثنين: "إذا استطاعت روسيا احتلال بعض المدن في أوكرانيا فلا يعني ذلك أنها ستكون هي المنتصرة أو ستغزو قلوب الأوكرانيين".

وذكر أنّ روسيا لديها القدرة على ارتكاب جرائم بشعة ضد المدنيين لذلك سيتم العمل على مزيد من الضغط عليها.

وأكّد الوزير الأمريكي، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يراجع بصفة مستمرة وضعيته الدفاعية بما في ذلك بحث نشر مزيد من التعزيزات الدائمة.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.