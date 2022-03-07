أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الإثنين، عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي أظهر وحدة غير عادية في إدانة الهجمات الروسية على أوكرانيا بقوة.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية، قال دراجي، في تصريح للصحفيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبيل لقاء يجمعه برئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "نحن متحدون في فرض عقوبات على موسكو ومتحدون في الاستجابة لنداء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طلب منا مساعدات مالية وإنسانية وعسكرية للدفاع من العدوان الروسي".

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي أن هذه الوحدة، أيضا مع حلفاء حلف شمال الأطلنطي (ناتو) ومجموعة الدول السبع الكبرى، تمثل "قوتنا الرئيسية"، مشددا على أنه من الضروري الحفاظ عليها لمواجهة جميع العواقب التي ستخلفها هذه الأزمة على الاتحاد الأوروبي، مثل استقبال اللاجئين من أوكرانيا وحماية أمن الطاقة للمواطنين والشركات.

وأكد دراجي أن حكومته تلتزم التزاما كاملا بالبحث عن كافة السبل الدبلوماسية لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالا مع الرئيس زيلينسكي ليؤكد تضامن الحكومة والشعب الإيطالي.

كما أعلن دراغي أنه سيتواصل عبر الهاتف في وقت لاحق الاثنين مع المستشار أولاف شولتس، كما أنه سيلتقي بعد غد الأربعاء مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، للتشاور بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.