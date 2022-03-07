الكونجرس يصوت على قطع العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا قريبا

أعلن أعضاء من الكونجرس الأمريكي، عن تصويت الكونجرس على قرار قطع العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا قريبا، وذلك حسبما نشرته جريدة «جارديان» البريطانية، مساء الاثنين.

وصرح عضوا الكونجرس ريتشارد نيل وكيفين برادي - الرئيس الديمقراطي والزعيم الجمهوري في لجنة الطرق في مجلس النواب على التوالي، والسيناتور رون وايدن ومايك كرابو، الرئيس الديمقراطي والعضو الجمهوري البارز في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ على التوالي، بالاتفاق على التشريعات الخاصة بتعليق العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.