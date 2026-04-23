وكالة أنباء فارس: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران ومدن أخرى جاءت ردا على طائرات مسيرة

أفادت وكالة أنباء فارس، بأن سماع أصوات أنظمة الدفاع مؤخرا في طهران والعديد من المدن الإيرانية الأخرى جاء ردًا على وجود طائرات مسيرة صغيرة، وطائرات جوية دقيقة، من نوع «أوركا»، في عدة مواقع من جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي شرق وغرب العاصمة طهران.

وأوضحت وكالة «مهر» الإيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتعامل مع أهداف معادية غرب طهران.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب عبر حسابه بمنصة «تروث سوشيال» مساء اليوم، إن «الذين يعتقدون أنني مُتلهف لإنهاء الحرب مع إيران، أرجو أن تعلموا أنني ربما أقل شخص يتعرض لضغوط في هذا المنصب».

وتابع: «لديّ متسع من الوقت، لكن إيران لا تملك ذلك - الوقت ينفد!»، مشيرا إلى «البحرية الإيرانية غارقة في قاع البحر، وسلاحها الجوي مُدمّر، وأسلحتها المضادة للطائرات والرادارات مفقودة، وقادتها رحلوا»، مشددا أن «الحصار محكم وقوي، ولن يزداد الوضع إلا سوءا، والوقت ليس في صالحهم».

واختتم: «لن يتم التوصل إلى اتفاق إلا عندما يكون مناسبا وجيدًا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بل وللعالم أجمع».

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الخميس، أن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» تبحر حاليا في المحيط الهندي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلا عن مسئول أميركي، بأن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش تتجه إلى الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، من أجل إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات، مع إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.