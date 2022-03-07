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صواريخ تضئ سماء دمشق.. انفجارات جنوبي سوريا

سكاي نيوز
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 7:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 7:33 ص

استهدف قصف إسرائيلي، فجر الاثنين، المنطقة الجنوبية في سوريا وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وذكرت سانا أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت "لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية" دون الإشارة للأضرار التي نجمت عن القصف.

ونشرت سانا عبر قناتها الرسمية على تلغرام صوراً تظهر "صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق"، وسمع مراسلو الوكالة في العاصمة أصوات الانفجارات بوضوح.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

وقتل 3 جنود سوريين في 24 فبراير في غارات جوية اسرائيلية استهدفت مناطق في محيط العاصمة دمشق.

وخلال شهر فبراير لوحده، سجلت 4 هجمات جوية إسرائيلية داخل سوريا.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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