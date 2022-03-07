صبي يقود أتوبيس والده ويتسبب في وفاة طفلين وإصابة فتاة بأكتوبر

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لقى طفلان مصرعهما وأُصيبت فتاة في حالة خطيرة، بعدما صدمهم أتوبيس يقوده طفل بمنطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقى قسم ثاني أكتوبر بلاغاً يفيد بتعرض طفلين للدهس أسفل إطارات سيارة "أتوبيس" حتى فارقا الحياة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن السائق المتسبب في وفاة طفلين وإصابة فتاة، هو طفل لا يتعدى عمره الـ13 عاما.

وتبين من التحريات أن سكان المنطقة، تمكنوا من إيقاف السيارة لمنع الطفل من محاولة الهرب خاصة بعد تعرضه للفزع على خلفية وقوع الحادث.

وذكرت المعاينة وسؤال الشهود، أن الطفل فقد القدرة على التحكم بعجلة القيادة ودهس المجني عليهم، تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.