بايدن يقترح زيادة الضرائب على من يزيد دخله عن 400 ألف دولار سنويا

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراح زيادة ضريبة الدخل على من يزيد دخلهم عن 400 ألف دولار سنويا للمساهمة في تمويل برنامج الرعاية الصحية المعروف باسم ميديكير، في إطار مشروع ميزانية العام المالي الجديد.

كما ستقترح الإدارة في مشروع الميزانية منحها سلطة جديدة للتفاوض بشأن أسعار الأدوية كجزء من الجهد الذي يستهدف تعزيز الملاءة المالية لبرنامج الرعاية الصحية، بحسب البيت الأبيض.

وقال بايدن في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم إن "الميزانية التي سأعلنها خلال الأسبوع الحالي ستجعل الوضع المالي لصندوق ميديكير جيدا حتى ما بعد 2025 دون خفض بنس واحد من مزايا المستفيدين" من البرنامج، مضيفا "في الواقع يمكن الحصول على قيمة أفضل والتأكد من حصول الأمريكيين عل رعاية أفضل مقابل المال الذي يدفعونه في ميديكير".

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن مشروع الميزانية الذي سيتم إعلانه الخميس المقبل، سيتضمن اقتراحا بزيادة ضريبة الدخل من 8ر3% إلى 5% لمن يزيد دخله عن 400 ألف دولار سنويا وسد الثغرات التي تتيح للشركات وذوي الدخل المرتفع تجنب سداد ضرائب إضافية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مشروع الميزانية يتضمن أيضا اقتراحا بزيادة احتياطيات صندوق ميديكير إلى حوالي 200 مليار دولار من خلال إعادة التفاوض حول أسعار الدواء خلال السنوات العشر المقبلة.