قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تهتم بالأشقاء في إفريقيا بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، مشيرًا إلى أن «علاقتها بدول حوض النيل متميزة، وليست ضد التنمية فيها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه بدأ جولته في إفريقيا بزيارة الأشقاء في السودان، ثم جنوب السودان وتنزانيا وبوروندي والكونغو وكينيا، موضحًا أن «الهدف من الزيارة مناقشة التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات الأخوية».

وأكد أن «مصر لم ولن تتوقف عن التعاون مع الأشقاء دول حوض النيل»، لافتًا إلى مناقشة مشروعات تخص التنمية في تلك الدول، واستخدام المياه الجوفية للشرب، وسدود صغيرة للحصاد، خلال جولته الإفريقية.

وأعرب وزير الري عن فخره بزيارة سد جوليوس نيريري المبني بسواعد مصرية في تنزانيا، متوجهًا بالشكر إلى الحكومة التنزانية على الثقة في الشركات المصرية.

وأوضح أن وزير الري السوداني يزور مصر اليوم، مضيفًا: «ناقشوا معنا المشروعات المهمة لتطهير المجاري المائية من الحشائش، ونحن لم ولن نبخل لتقديم العون والمعدات لأشقائنا، كما تطرق الحديث إلى مشروعات الدولة المصرية في الصحة والتعليم الفني والتدريب ورفع القدرات».

ولفت إلى إنشاء مصر مركزًا للتنبؤ بالأمطار في الكونغو، يساهم في تحديد الخطر قبل حدوثه بـ3 أيام، قائلًا إن الوزارة تجري كل شهر برنامجًا تدريبيًا في مجالات مختلفة كالري الحديث والتنبؤ والمنشآت المائية، بناء على الطلب من دول حوض النيل.