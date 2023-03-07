وزير الدفاع الأمريكي: القضاء على داعش السبب الوحيد لبقائنا في العراق

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن بلاده ملتزمة بالقضاء على تنظيم "داعش"، مؤكدا أن هذا هو الهدف الوحيد لبقائها في العراق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق حسب رغبة حكومة بغداد.

وشدد على أن العمل العسكري وحده لن يضمن القضاء نهائيا على تنظيم داعش، لافتا إلى أن التحالف الدولي (تقوده واشنطن) عمل مع الحكومة العراقية من أجل القضاء على التنظيم.

وعبر عن تطلع بلاده لمواصلة المشاورات مع شركائها العراقيين لتحقيق أهدافنا وتحسين حياة العراقيين.

وكان وصل وزير الدفاع الأمريكي قد وصل الثلاثاء، العاصمة العراقية بغداد ضمن جولته بالمنطقة.

وفور وصوله، قال الوزير الأمريكي: "وصلت بغداد. أنا هنا للتأكيد مجددا على الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بينما نمضي قدما نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".