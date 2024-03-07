من المقرر أن يزور وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون برلين، اليوم الخميس؛ لإجراء محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، محذرا من أن الغرب "لا يمكنه أن ينأى بنفسه عن الأزمات في جميع أنحاء العالم".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن زيارة كاميرون تأتي في الوقت الذي يواجه فيه المستشار الألماني أولاف شولتس ضغوطا مستمرة من قبل الحلفاء الغربيين والسياسيين في برلين لتزويد أوكرانيا بصواريخ من طراز "توروس" طويلة المدى.

ودعت الحكومة البريطانية في وقت سابق دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى، بعدما قررت لندن إرسال صواريخ من طراز "ستورم شادو" إلى كييف العام الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع كاميرون، خلال زيارته، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لمناقشة التعاون بشأن التحديات المشتركة مثل العدوان الروسي وخطط مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، قبيل توجهه إلى ألمانيا، "تعد مدينة برلين رسالة تذكير بالقوة المدمرة للحرب. منذ أكثر من 30 عاما، رأيت سقوط الجدار الذي قسم البلاد واستعادة السلام إلى القارة."

وأضاف كاميرون "اليوم أقف هنا في وقت يواجه فيه العالم الخطر وعدم اليقين مرة أخرى، مع تواصل اشتعال الحرب الروسية غير القانونية في أوكرانيا."

وقال كاميرون "لكننا لا نستطيع أن ننأى بأنفسنا عن الأزمات في جميع أنحاء العالم. يجب أن يكون رد فعلنا هو القوة والصمود والوحدة. نحن بحاجة إلى بناء دفاعاتنا، والبقاء بالقرب من أقوى أصدقائنا، مثل ألمانيا، والتواصل مع حلفاء جدد".

ومن المتوقع أيضا أن يناقش وزيرا الخارجية الجهود الرامية إلى تأمين التوصل لـ "وقف" للقتال في غزة والتعاون في التصدي لمهربي البشر.

ويعد هذا الاجتماع هو الجلسة السنوية الثانية للحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة وألمانيا، والذي تم تأسيسه لمناقشة التعاون في السياسة الخارجية والأمنية بين البلدين.