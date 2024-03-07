تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب مستشفى المطرية التعليمي

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مدير فرع بنك شهير، لاتهامه بالتعدي على طبيب مستشفى المطرية التعليمي، بسبب منع زوجته من زيارة والدتها بالمستشفى لـ 21 مارس الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد أن وجهت له تهمتي استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وإحداث إصابات بالطبيب.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المطرية التعليمي بحدوث مشادة كلامية بين طبيب بالمستشفى وشخص آخر وحدوث مشاجرة أدت للاعتداء على الطبيب وعدد من طقم الطوارئ بالمستشفى.

وتبين أن مدير فرع لأحد البنوك الشهيرة اعتدى على الطبيب المناوب بمستشفى المطرية بعد رفض الطبيب دخول زوجة المتهم لزيارة والدتها في غير المواعيد الرسمية للزيارة ما أحدث مشادة كلامية بين الطبيب وزوجة المتهم اندفع بعدها المتهم واعتدى على الطبيب وعلى بعض المتواجدين بالمستشفى.

واستمتعت جهات التحقيق لأطقم التمريض والمتواجدين بقسم الاستقبال وأكدوا ماجاء في التحريات وأن المتهم اعتدى على الطبيب وأحدث به مجموعة من الإصابات بالجسد.