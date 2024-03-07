إزالة 87 حالة تعدٍ على الموارد المائية في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي انطلقت مرحلتها الثانية في مطلع الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

وقال "عوض"، في بيان لها اليوم الخميس، إنه تم خلال حملة اليوم، إزالة 87 حالات تعدٍ تابعة لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والري، في مركز كفر سعد على مساحة 1006 أمتار مربعة.

وأشارت المحافظ، إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ22، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيقًا تامًا بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة.

ولفتت إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضي المستردة، وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى، مضيفة أن عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية حتى اليوم 160 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة، بمساحة إجمالية 13676.75 مترًا مربعًا.