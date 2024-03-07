 إصابة شخص صدمه سيارة مسرعة على طريق الفيوم الصحرواي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شخص صدمه سيارة مسرعة على طريق الفيوم الصحرواي

وليد ناجي
نشر في: الخميس 7 مارس 2024 - 10:44 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2024 - 10:44 ص

أصيب شخص بجروح وكدمات بالجسد بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب للمستشفى القريبة والتحفظ على السائق من قبل القوات الأمنية.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود شخص مصاب بطريق الفيوم الصحراوي.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان البلاغ تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة ما أدى لإصابته بكسوروكدمات بالجسد، وتم نقل المصاب للمستشفى القريبة لتلقي العلاج.

فيما بدأت القوات الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة وتحفظت على السائق المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وتحرير محضر بالواقعة.


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