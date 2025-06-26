﻿تايلاند تشدد القواعد المتعلقة بالقنب مجددا

بعد ثلاثة أعوام من تقنين القنب بصورة واسعة النطاق في تايلاند، تعتزم الحكومة تشديد القواعد مجددا، وإعادة تصنيفه على أنه مادة مخدرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن مرسوما لوزير الصحة سومساك ثيبسوثين جاء فيه اليوم الخميس أن شراء الماريجوانا ومنتجات القنب الأخرى سوف تتطلب وصفة طبيب في المستقبل.

وفي المستقبل، سوف يتعين على أي شخص يريد شراء أو تداول الماريجوانا الحصول على التراخيص الملائمة لإيضاح مصدرها وكمية القنب التي في حيازته.

وسوف يدخل المرسوم الوزاري حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ذلك يمكن أن يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويذكر أن تايلاند أصبحت أول دولة في آسيا تقنن استخدام القنب في يونيو 2022.



