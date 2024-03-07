الحكومة الألمانية تمدد سيطرتها على مصافي تكرير روسية

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قررت الحكومة الألمانية، عدم مصادرة أسهم شركة روسنفت الروسية المملوكة للدولة في ثلاث مصافي تكرير ألمانية في الوقت الحالي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد اليوم الخميس، أنها مددت وصايتها لستة أشهر أخرى.

وتهدف هذه الخطوة إلى أن تبيع روسنفت أسهمها طواعية، وخاصة حصة الأغلبية في مصفاة بي سي كيه الكبيرة التي تقع في بلدة شفيدت الشرقية على الحدود مع بولندا، والتي تزود بالوقود جزءا كبيرا من شمال شرق ألمانيا.

وتملك شركتان ألمانيتان تابعتان لشركة روسنفت حصة أغلبية بنسبة 54% في مصفاة بي سي كيه، وتملك روسنفت أيضا حصص أقلية في مصفاتين أخريين في ولايتي بادن فورتمبيرج وبافاريا جنوبي ألمانيا.

وإجمالا تسيطر المجموعة الروسية بالتالي على حوالي 12% من قدرة معالجة النفط الخام في ألمانيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن "الحكومة الألمانية قررت تمديد الوصاية مرة أخرى بعد أن أعلن الملاك الروس اعتزامهم بيع أسهمهم في الشركتين التابعتين لروسنفت خلال الفترة الممتدة".

وأضافت " سيكون البيع هو الطريقة الأكثر أمانا من الناحية القانونية، والأسرع للمساعدة على ضخ استثمارات في المصافي وبالتالي تأمين المواقع".

وكانت الحكومة الألمانية قد سيطرت على المصفاة في سبتمبر 2022 وسط عقوبات تم فرضها على الشركات الروسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الهدف من المصفاة في الأصل التعامل مع النفط الروسي المستورد الذي يتم تسليمه عبر خط أنابيب، لكنها تحولت منذ ذلك الحين إلى تكرير نفط مستورد من كازاخستان، ويتم نقله عبر موانئ بحر البلطيق.