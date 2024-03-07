قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الجنرال باتريك رايدر، إن بلاده أبلغت إسرائيل أنها تتوقع منها تأمين المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية مع تنفيذ العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الخميس، أن بلاده ناقشت هذا الأمر مع الحكومة الإسرائيلية، وتتوقع منها الالتزام بذلك.



وذكر أنّه لم يتم الاتفاق مع إسرائيل على تاريخ معين للعملية العسكرية في رفح، لكنّ التواصل مستمر معها في هذا الإطار.



وأكد أن هناك أوضاعا مأساوية منذ السابع من أكتوبر الماضي، متحدثا عن أن بلاده ساعدت في ضمان وصول المساعدات الإنسانية على مدار الفترات الماضية من غذاء ودواء وملابس.



وأشار إلى العمل مع المنظمات الدولية في هذا الإطار، لا سيما أنه لا يتم إيصال مساعدات إنسانية بالشكل الكافي إلى قطاع غزة.



ولفت إلى تنفيذ بلاده عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، مؤكدا الحرص على ضمان أكبر قدر ممكن من المساعدات للقطاع.