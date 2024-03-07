الموافقة على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بعد تعديل كلمات أغنية

وافق منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن على مشاركة إسرائيل بعد تعديل كلمات أغنية، اعتبر المنظمون أن النسخة الأولى منها سياسية أكثر مما ينبغي.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان"، اليوم الخميس، نقلا عن اتحاد الإذاعات الأوروبية في جنيف، الذي ينظم المسابقة، أن إسرائيل ستشارك الآن في المسابقة.

وتعد هيئة البث الإسرائيلية العامة هي إحدى المؤسسات المشاركة في يوروفيجن. وسيؤدي المتسابق الإسرائيلي إيدن جولان الأغنية المعدلة، والتي تحمل الآن اسم "إعصار" في السويد في مايو المقبل.

وسيؤدي المغني مساء الأحد القادم الأغنية لأول مرة على شاشة التلفزيون الإسرائيلي، وللأغنية نفس لحن سابقتها "مطر أكتوبر" والتي اعتبرها المنظمون سياسية أكثر مما ينبغي.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الأغنية تشير إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية العام في بيان، إنها بتغيير كلمات الأغنية، فقد تجاوبت أيضا مع طلب من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي اتصل بمجلس إدارة المحطة.

ودافع هرتسوج عن مشاركة بلاده في مسابقة يوروفيجن.

وكانت هيئة البث قالت في البداية إنها لا تريد تعديل كلمات الأغنية، لكنها تراجعت عن قرارها بعد ذلك. ولو لم تفعل ذلك، لكان قد تم استبعاد إسرائيل من المنافسة.

وكان فنانون سويديون، ضمن آخرين، دعوا إلى استبعاد إسرائيل من المسابقة بسبب الحرب في غزة، وهي حجة رفضها المنظمون.