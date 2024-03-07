تنظيم ورشة لعرض تكنولوجيا الترشيح المستمر لتنقية مياه الشرب بسوهاج

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل تتناول تطوير أداء محطات مياه الشرب التى تعمل بتكنولوجيا الترشيح المستمر.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وقال عبدالغفار إنه شارك فى ورشة العمل شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والبحر الأحمر وأسيوط والأقصر وأسوان.

وأضاف المهندس على البنا مدير دعم التكنولوجيات الجديدة لمعالجة مياه الشرب بالشركة القابضة أنه تم خلال ورشة العمل استعراض المقارنة بين تكنولوجيات الترشيح المختلفة لمعالجة مياه الشرب والتى تتمثل فى الترشيح الفائق والترشيح المستمر والمحطات التقليدية بالترشيح الرملى، وذلك من حيث تكاليف الإنشاء والتشغيل واستهلاك الكهرباء وجودة المياه المنتجة هذا بالإضافة إلى عرض مميزات تكنولوجيا الترشيح المستمر.