طنطا للموسيقى العربية تفتتح ليالي رمضان الثقافية والفنية بالغربية

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الكريم.

بدأت فعاليات الليلة الأولى بتفقد الحضور لمعرض فني، ضم العديد من منتجات الكروشيه، للفنانة شيماء عبد العليم، بجانب باقة من أشكال فانوس رمضان من الخرز، للفنانة منار غازي، قبل أن يعزف النشيد الوطني، والذي أعقبه تلاوة لبعض من آيات القرآن الكريم، وفاصل منوع من التواشيح والأدعية الدينية، فيما تابع الأطفال فقرة مخصصة لحواديت أبلة فضيلة، قدمتها إلهام خالد.

هذا وشهدت الليلة العديد من الأغاني الرمضانية والتواشيح الدينية، التي قدمتها فرقة طنطا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت، فيما طالب الحضور الفرقة الموسيقية بغناء عدد من أغاني عمالقة الطرب في مصر والوطن العربي، ومن بينها: أنا بعشقك، قارئة الفنجان، أكدب عليك.

يذكر أن ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة الغربية تنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، والمقرر لها أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.