كشف الفنان حمدي الوزير، عن أنه كان يحلم بالاحتراف في كرة القدم في شبابه وطفولته قبل التوجه إلى التمثيل، قائلا إن موهبته الفنية «طغت» على كرة القدم.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ «العربية»، إلى أن المخرج محمد خان وعاطف الطيب هما من اكتشفاه فنيًا، وليس المخرج يوسف شاهين، موضحا أن بدايته الفنية كانت في فترة الثمانينيات التي وصفها بالفترة الجادة، معتبرًا نفسه محظوظا لعمله مع جميع المخرجين الكبار في تلك المرحلة.

وأضاف أنه عمل مع كبار نجوم السينما المصرية، مثل محمود ياسين ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي وحسين فهمي ونور الشريف، مؤكدًا أنه حصل في تلك الفترة على أكبر كمية جوائز في جيله.

وتحدث عن تأثير تجسيده لشخصية الشرير المتحرش على حياته الاجتماعية، قائلا: «الجمهور واعي ومثقف، والناس فاهمة، وتعلم جيدًا أنه تمثيل مش جد، مش ممكن حد يتحرش بواحدة أو يفعل أي فعل مش إنساني؛ أعتقد إنه مريض نفسيًا، الناس عارفة إني كنت بمثل في النهاية».

وكشف عن خوف البعض منه في الواقع بسبب براعته في تجسيد الدور المتحرش، قائلا: «واجهتني مواقف كثيرة جدًا، مرة كنت داخل فندق وفرد الأمن وصلني للأسانسير، بنت شافتني جوا الأسانسير صوتت وجريت، لو مكنش الراجل معايا؛ كانت الناس صدقت، قابلت هذه المواقف؛ لكن كلها كانت من الأعمار الصغيرة».