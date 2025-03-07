تواجه يسرا اللوزي "الأحمر" أشرس ملوك الجان، وتذكره بالعهد وبأن ما يفعله مع صابر، ما هو إلا خيانة لهذا العهد، ما يجعلها تدخل في صراع معه بعد تهديده لها، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "المداح – العهد"، الذي يُعرض على قنوات MBC بالتوازي مع منصتي شاهد وSling TV.

وفي صراعه مع صابر "حمادة هلال" وأثناء تعذيبه له، يفاجئ الملك الأحمر "خالد الصاوي" بظهور تاج "يسرا اللوزي"، وتقديمها يد العون لصابر، ما يثير غضب الأحمر ويتوعدها بأنها إذا ما استمرت على موقفها في مساعدة بني الإنسان سيلحق بها الأذى.

وبكل ثقة لا تعيره تاج اهتماماً، وتستكمل رحلتها مع صابر، وتدله على زهرة الحبة السوداء التي يبحث عنها، وتخبره أنها تم زرعها بطريقة مختلفة تجعل لها تأثير سحري عظيم، وأنها ستمكنه من فك كرب كل من تسبب مشالي لهم بالأذى، حيث تعد هذه الزهور بمثابة مفتاح للأعمال السفلية.

فكيف سيكون مصيرها مع الملك الأحمر؟ وهل مساندتها لصابر قد تجلب عليه المزيد من المتاعب معه هو وعشيرته من أبناء إبليس؟.



الجزء الخامس من مسلسل المداح من إخراج أحمد سمير فرج، تأليف أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبو المجد، وتشارك يسرا اللوزي في بطولته مع حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، وجوري بكر.