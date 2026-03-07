نيودلهي: حرب إيران تتسبب في رفع أسعار غاز الطهي لأول مرة منذ عام

في خطوة تعكس تداعيات الحرب الدائرة في الخليج، اضطرت الهند لرفع أسعار غاز الطهي الأكثر استهلاكاً لديها، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها تدفقات الطاقة في الشرق الأوسط والارتفاع العالمي في تكاليف الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكشفت شركة النفط الهندية، كبرى شركات التكرير في البلاد، عبر موقعها الإلكتروني، عن زيادة سعر أسطوانة غاز البترول المسال وزن 14.2 كيلوجرام في العاصمة نيودلهي بنسبة 7%، ليستقر السعر الجديد عند 913 روبية "نحو 10 دولارات".

وسارعت الشركتان الحكوميتان الأخريان، "بهارات بتروليم كورب" و"هندوستان بتروليم كورب"، إلى اتخاذ نفس الخطوة، في أول تعديل تصاعدي للأسعار يطال المستهلكين منذ شهر أبريل من العام الماضي.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستهلك للغاز في العالم، أكثر من 90% من احتياجاتها من الشرق الأوسط.

ونظرا لأن شريان الإمداد الرئيسي، المتمثل في مضيق هرمز، تعرض لحالة إغلاق شبه كامل، فقد حدث شلل في حركة شحنات الوقود الذي تعتمد عليه ملايين الأسر الهندية في طهي طعامها.

ورغم أن الحكومة الهندية أبقت على دعمها للمستهلكين محدودي الدخل بقيمة 300 روبية للأسطوانة، إلا أن الزيادة الجديدة ستلقي بظلالها عليهم أيضاً، حيث قال مسئول حكومي بارز، رفض الكشف عن هويته للصحفيين في نيودلهي، إن الفقراء سيتحملون 60 روبية إضافية، ليرتفع بذلك سعر الأسطوانة المدعومة إلى 613 روبية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 333 مليون أسرة هندية ستتأثر بهذه الزيادة.

ورغم أن سكان المدن يمتلكون بدائل مثل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، إلا أن خبراء يتوقعون أن تشكل تكلفة الطهي المرتفعة عبئا إضافياً على معدلات التضخم، عبر رفع عنصر "الوقود" في مؤشر أسعار المستهلك.