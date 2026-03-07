الكويت تعلن اعتراض 12 صاروخا باليستيا و23 مسيّرة خلال 48 ساعة

• الدفاع الكويتية تقول إن صاروخين فقط سقطا خارج منطقة التهديد خلال هذه الفترة فيما أسفرت الهجمات عن أضرار مادية بسيطة فقط..

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، السبت، رصد 14 صاروخا باليستيا خلال 48 ساعة الماضية، تم اعتراض وتدمير 12 منها، فيما لم يتم التعامل مع اثنين كانا خارج منطقة التهديد.

وقالت إنها رصدت 23 مسيرة تم اعتراضها جميعا، مؤكدة وقوع أضرار بسيطة دون خسائر بشرية.

وأضاف متحدث الوزارة العقيد الركن سعود العطوان خلال إيجاز صحفي إن "القوات المسلحة رصدت خلال الـ48 ساعة الماضية 14 صاروخًا بالستيا، وتم تدمير 12 منها، فيما لم يتم التعامل مع اثنين كانا خارج منطقة التهديد".

وأضاف أن القوات "تعاملت بنجاح مع 23 مسيرة، ونتج عن ذلك أضرار مادية بسيطة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفي الإيجاز الذي بثه تلفزيون الكويت، قال متحدث الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب، إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت منذ منتصف ليلة الجمعة مع 64 بلاغا ميدانيا تتعلق بسقوط شظايا وأجسام غريبة.

وأوضح أن العدد الإجمالي لهذه البلاغات وصل إلى 229 بلاغًا منذ بداية الهجمات الإيرانية في 28 فبراير الماضي، مؤكدا أنه جرى التعامل معها بسرعة وكفاءة.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني شغلت صفارات الإنذار 67 مرة منذ ذلك التاريخ.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة "للنشر عبر منصات التواصل وعدم تداول أو نشر أي محتوى يتعلق بالعمليات العسكرية أو الصواريخ أو المقاطع والصور التي قد تثير الفتنة".

بدوره، قال متحدث الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل جدعان إن قواته تمكنت فجر اليوم من التعامل مع طائرة مسيرة وإسقاطها دون أي أضرار بشرية أو مادية

وأعلن عن تشكيل "قوة واجب" تغطي ما لا يقل عن 27 موقعا في أنحاء البلاد، مؤكدا جاهزية سلاح الطيران العمودي لتقديم الدعم والإسناد في مهام الإنقاذ والنقل الجوي.

وتتعرض الكويت ومعها 7 دول عربية منذ 28 فبراير الماضي، لهجمات إيرانية، عقب تعرض طهران لهجمات إسرائيلية أمريكية مشتركة.

واستهدفت إيران مواقع في تلك الدول بما لا يقل عن 2756 صاروخًا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى طائرتين مقاتلتين، وفق إحصاء أجرته وكالة الأناضول استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن هذه الدول حتى ظهر السبت.

ويأتي استمرار الهجمات الإيرانية على دول عربية رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز السبت، وقف الهجمات على الدول المجاورة، إلا إذا انطلق أي هجوم ضد إيران من أراضي تلك الدول.

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولًا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.