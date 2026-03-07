مجلس خبراء القيادة في إيران يعقد اجتماعا خلال 24 ساعة لاختيار القائد الجديد

أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة لبحث مسألة اختيار قائد جديد للجمهورية الإسلامية، في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد والتداعيات السياسية التي أعقبت مقتل المرشد الأعلى.

وقال المجلس في بيان مقتضب إن أعضاءه سيجتمعون في جلسة خاصة لمناقشة المرحلة المقبلة وآليات اختيار المرشد الجديد وفقاً للدستور الإيراني، الذي يمنح مجلس خبراء القيادة، المؤلف من رجال دين منتخبين، صلاحية تعيين القائد الأعلى والإشراف على أدائه.



ويأتي هذا الاجتماع في ظل فراغ غير مسبوق في منصب القيادة العليا في إيران، بعد إعلان مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال الضربات التي استهدفت إيران في الساعات الأولى من الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي إثر الهجوم العسكري المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف عسكرية ونووية داخل البلاد، بحسب موقع العربية نت .

وقد شكل اغتيال خامنئي، الذي تولى منصب المرشد الأعلى منذ عام 1989، صدمة سياسية كبيرة داخل إيران، وفتحت الباب أمام مرحلة حساسة تتعلق بمستقبل القيادة في ايران.



ويعد منصب المرشد الأعلى أعلى سلطة سياسية ودينية في إيران، إذ يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الإشراف على القوات المسلحة، وتحديد السياسات العامة للدولة، وتعيين كبار المسؤولين في المؤسسات الرئيسية.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع مجلس الخبراء نقاشات مكثفة حول المرشحين المحتملين لخلافة خامنئي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية كبيرة نتيجة الحرب الجارية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.