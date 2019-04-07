ترامب: لم أقرأ تقرير محقق «التدخل الروسى»

صعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على خصومه السياسيين وتحقيقات المدعى الخاص روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، ومزاعم التواطؤ بين حملته الانتخابية وموسكو، وذلك قبل أيام من نشر التقرير النهائى كاملا لتحقيقات مولر.

وأكد ترامب، أمس، أنه لم يقرأ تقرير مولر النهائى، حول تحقيقاته فى التدخل الروسى، قائلا: «لم أقرأ تقرير مولر بعد، على الرغم من أن لى كل الحق فى ذلك»، بحسب وكالة «رويترز».

وفى تغريدات غاضبة، قال ترامب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن تحقيقات مولر كان يديرها «ديمقراطيون كارهون لترامب، لم يجدوا دليلا يورطه بعدما أنفقوا 30 مليار دولار خلال فترة إجراء التحقيق»، مضيفا أن التحقيقات التى استمرت 22 شهرا كانت «مضيعة للوقت»، وفقا لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية.

ووصف الرئيس الأمريكى، تحقيقات «التدخل الروسى» بـ «الخدعة»، مشيرا إلى أنه «حان الوقت أن يدافع مروجو تلك الخدعة عن انعدام نزاهتهم وأفعالهم الخائنة».

وجاءت تغريدات ترامب وسط تقارير بأن بعض المحققين فى فريق مولر غير راضين عن الطريقة التى لخص بها وزير العدل الأمريكى ويليام بار التقرير النهائى لتحقيقات «التدخل الروسى»، مشيرين إلى أن الملخص الذى أصدره بار فشل فى تصوير نتائج تحقيقات مولر كما ينبغى، وأن تحقيق المدعى الخاص يتضمن معلومات تضر بترامب أكثر مما تم كشفه للرأى العام.

ويضغط الديمقراطيون على بار لإصدار تقرير مولر كاملا، وتعهد وزير العدل بإصداره بحلول منتصف إبريل الجارى.

فى المقابل، يوسع الديمقراطيون نطاق تحقيقاتهم فى شؤون ترامب المالية والتجارية وأجندة إدارته وحملته الانتخابية، خاصة بعدما أصدرت لجنة ضريبية فى مجلس النواب طلب رسمى للرئيس الأمريكى لتسليم الإقرارات الضريبية الخاصة به لست سنوات.