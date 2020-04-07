وصفن بملائكة الرحمة، لدورهن فى تخفيف الآلام عن المرضى ومساعدة الآخرين، خاصة فى أوقات الحروب والأزمات والكوارث، فعلى مدار قرون كن درع حماية المريض والعناية التي يحتاج إليها أثناء فترة مرضه حتى يمتثل للشفاء، واليوم يقفن دروع حصينة وجنود مجهولة في حرب الوباء المتفشي في العالم، حتى قررت منظمة الصحة العالمية، إهدائهن اليوم العالمي للصحة 2020.

فخصصت منظمة الصحة العالمية، الاحتفال باليوم العالمي للصحة، الذي يحل في 7 أبريل من كل عام، للممرضات والقابلات، نظرا للدور الجوهري والحاسم، الذي تؤديهن الممرضات والقابلات في تقديم الرعاية الصحية بجميع أنحاء العالم، داعية إلى تعزيز قدرات القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة بمنظومة الصحة في البلدان.

وبالتزامن مع تخصيص اليوم العالمي للصحة 2020، يوما للممرضات والقابلات، نرصد في التقرير التفاعلي التالي، أشهر وأبرز الممرضات في التاريخ، تلك الفئة التي جابهت الحروب والأوبئة، حتى وإن كلفهن الأمر بخسارة حياتهن.