عميد طب طنطا: الحالة المصابة بكورونا لسيدة تعمل مندوبة إحدى الشركات المتعاقدة بالمستشفى الجامعي

قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب جامعة طنطا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن غرفة الأزمات والكوارث بالمستشفيات الجامعية، رصدت حالة مصابة بفيروس كورونا، لسيدة تعمل مندوبة إحدى الشركات المتعاقدة بالمستشفى التعليمي الجامعي، ونقلت إلى مستشفى العزل في كفر الزيات.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا أن الحالة لسيدة تعمل مندوبة لاحدي الشركات المتعاقدة مع المستشفى التعليمي الفرنساوي، وليست طبيبة أو ممرضة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الطبية بسلامة الأطباء والممرضين والممرضات والمرضى بمستشفيات جامعة طنطا، تحت اشراف إدارة مكافحة العدوى والترصد الوبائي بالمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالغربية.

وأضاف عميد طب طنطا، أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها، وأن أعمال التعقيم مستمرة بشكل يومي داخل كافة مستشفيات الجامعة والتنبيه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وأنه يتم التعامل بكل شفافية مع أي طارئ.