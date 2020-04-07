عبد ربه: معجب بطارق حامد والسولية نضج مع الأهلي

أبدى حسني عبدربه، قائد النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني السابق، إعجابه بمستوى طارق حامد، لاعب وسط نادي، مشيرًا إلى أن عمرو السولية نضج كثيرًا مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال عبد ربه، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الزمالك": "لا يوجد أحد يقوم بالدورين الدفاعي والهجومي معًا في نفس المستوى الذي ظهرت به من قبل مع الإسماعيلي".

وتابع: "لا بد من لاعب الوسط أن يؤدي الدورين، اتمنى رؤية لاعب وسط في مصر يجمع بين هذه المهام".

وأكد: "تعجبني رجولة طارق حامد، وعمرو السولية في الفترة الماضية مع الأهلي، والإسماعيلية علمته الكرة، ثم نضج مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وأصبح يعرف كيف يدافع ويهاجم".

وأشار: "مهتم خلال الفترة الماضية، في المساعد بظهور جيل جديد من الناشئين من الأكادمية الخاصة بي".

وواصل: "كقائد لفريق الإسماعيلي كنت أعمل كحلقة الوصل بين الإدارة واللاعبين، وتهمش دوري داخل النادي سبب ابتعادي واعتزالي كرة القدم".

واستطرد: "دوري في الإسماعيلي لم يقتصر على اللعب فقط، أحب النادي وأخدمه في أي مكان، وطُلب مني الجلوس مع اللاعبين بامبو وعواد للتجديد معهم، وبدأت تحدث مواقف غريبة معي، وكنت أتعرض للهجوم من بعض اللاعبين".

واختتم: "اتمنى أن عودة أمجاد الكرة المصرية، وأن نرى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتتويج الإسماعيلي بالبطولة العربية".