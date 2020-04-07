ضبط مواد مطهرة ومنظفات مجهولة المصدر بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن ضبط كلور ومطهرات ومنظفات مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، في حملة موسعة مشتركة مع مباحث التموين بمراكز المحافظة.

وقال وكيل مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد معاذ عبد الرحيم، إنه تم تنفيذ حملة لضبط الأسواق ومراقبة جودة السلع، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المطهرات والمنظفات مجهولة المصدر وغير معلوم جهة التصنيع لها ما يضر بصحة المواطنين.

وأضاف أن الحملة ضبطت عددًا من زجاجات الكلور، وكميات من مسحوق غسيل ملابس، وكميات من مطهرات وعبوات فارغة مجهزة للتعبئة.

وأشار إلى تحريز المضبوطات وتحرير محضر رسمي بقسم الشرطة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.