ارتفاع أسعار الذهب جنيها واحدا وجرام 21 يسجل 981 جنيها

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس جنيها واحدا، ليسجل جرام 21 الأكثر مبيعا 981 جنيها، مقابل 980 جنيها، بنهاية تعاملات أمس الأول، وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وبحسب نجيب زاد سعر جرام 18 ليسجل 840 جنيها مقابل 839 جنيها بنهاية تعاملات أمس الأول، وسجل جرام 24 نحو 1122 جنيها، مقابل 1121 جنيها، وارتفع الجنيه الذهب 8 جنيهات ليسجل 7848 جنيها.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب بعد تراجع على مدار جلستين بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنحو 0.37% لتصل إلى مستوى 1930.30 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنحو 0,12% ليصل إلى 1927.74 دولار.