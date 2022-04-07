يحدث الصداع أثناء الصيام عادة بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم وزيادة الإجهاد وانسحاب الكافيين من الجسم، لكن عدة طرق قد تساعد في التعامل مع الصداع أثناء صيام شهر رمضان المبارك.* انسحاب الكافيين
تعتبر مشكلة انسحاب الكافيين مشكلة شائعة عند الأشخاص الذين اعتادوا شرب العديد من أكواب القهوة كل يوم، لكن يمكن منع الصداع عن طريق تقليل استهلاك الكافيين في الأسابيع التي تسبق الصيام.
ويمكن للأفراد تناول فنجان من القهوة القوية قبل بدء الصيام كل يوم، لأن ذلك يساعد على منع صداع انسحاب الكافيين.* نقص السكر في الدم
يعتبر انخفاض نسبة السكر في الدم سببًا شائعًا للصداع، خاصة إذا كنت تتناول وجبة تحتوي على نسبة عالية من السكر قبل بدء الصيام، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى حدوث صداع.
ويعتبر تناول وجبة تحتوي على نسبة منخفضة من السكر قبل الصيام، قد يمنع ظهور الصداع أثناء النهار.* الجفاف
يتكون الدماغ البشري في الغالب من الماء وهو شديد الحساسية لكمية المياه المتاحة له، لذلك تبدأ الدماغ في إنتاج الهيستامين عندما تكتشف أن إمدادات المياه منخفضة للغاية، وهذا يعني أن الجسم يبدأ في عملية تقنين المياه والحفاظ عليها لحماية العقل، وفي حالة استمرار نقص المياه لفترة طويلة يسبب الهستامين الألم والإرهاق بشكل مباشر، لذلك ينصح الأطباء بشرب كميات كبيرة من الماء قبل الصيام ومرة أخرى عند إنهائه.* متى يجب استشارة الطبيب؟
إذا وجدت أن الصداع الذي تعاني منه يتعارض مع الصيام، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك لإيجاد طرق لتخفيف الألم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا