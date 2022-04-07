بدء شحن مبيعات النفط والفحم الروسية المدفوع ثمنها باليوان الصيني

بدأت روسيا شحن كميات النفط والفحم التي تصدرها إلى الصين والمدفوع ثمنها باليوان الصيني، في إطار محاولات الدولتين للمحافظة على تجارة مصادر الطاقة بينهما رغم العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة الاستشارات الصينية فينوي إنيرجي إنفورمشن سيرفس القول إن عدة شركات صينية استخدمت اليوان الصيني لشراء الفحم الروسي في مارس الماضي، حيث ستصل أول شحنة من هذه الصفقة خلال الشهر الحالي.

وأضافت بلومبرج أن هذه ستكون أولى شحنات المواد الخام الروسية التي يتم دفع ثمنها باليوان بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، واستبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام تسوية المعاملات الدولي سويفت.

كما عرضت الشركات الروسية التي تبيع النفط الخام على المشترين في الصين تحصيل قيمة النفط باليوان.

ومن المتوقع وصول أول شحنة من النفط الخام الروسي المدفوع ثمنها باليوان إلى المصافي الخاصة في الصين خلال الشهر المقبل، بحسب مصادر مطلعة على الصفقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشعر فيه الصين بالقلق من هيمنة الدولار على التجارة العالمية، حيث تسعى إلى تقويض هذه الهيمنة من خلال الدخول في اتفاقات ثنائية لاستخدام اليوان في المبادلات التجارية بدلا من الدولار. وقد بدأت السعودية محادثات مع الصين لتسعير مشتريات الأخيرة من النفط السعودي باليوان.