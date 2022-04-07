المستهلكون اليابانيون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم

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أظهر تقرير صادر عن بنك اليابان المركزي اليوم الخميس أن المستهلكين اليابانيين يتوقعون ارتفاع معدل التضخم خلال عام واحد إلى 4.6% في حين كانت توقعاتهم في المسح السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر 5.5%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن متوسط توقعات المستهلكين للتضخم السنوي خلال السنوات الخمس المقبلة ارتفع إلى 1.5% مقابل 8.4% في المسح السابق.

وفي الوقت نفسه ظل متوسط توقعات التضخم عند مستوى 5% خلال عام و3% سنويا خلال 5 أعوام.

وبحسب نتائج المسح، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في اليابان إلى سالب 8ر53 نقطة مقابل سالب 8ر45 نقطة منذ ثلاثة أشهر وهو أول تراجع للثقة منذ سبتمبر 2020.

وقال حوالي 3. 84% من المستهلكين الذين شملهم المسح إن الأسعار سترتفع خلال عام.