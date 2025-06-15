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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل صباح اليوم إلى موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بلدة بات يام جنوب تل أبيب.

وتداولت وسائل الإعلام صوراً لوصوله إلى موقع الضربة، حيث بدت ملامح الصدمة واضحة على وجهه أثناء معاينته حجم الدمار، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وتُعد هذه الزيارة أول ظهور ميداني لنتنياهو بعد الضربة الإيرانية التي استهدفت مناطق جنوب تل أبيب الليلة الماضية.

ويأتي خروجه من المخبأ تحت الأرض ليتفقد آثار الهجوم في منطقة بات يام التي تعرضت لأضرار جسيمة، وفقاً للتقارير الأولية.