القناة 12 العبرية: مسئولون أوروبيون حذروا إسرائيل من المضي بضم الضفة الغربية

حذر مسئولون أوروبيون، الأحد، إسرائيل من المضي في خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية كرد على إقدام دول غربية إعلانها رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وفق إعلام عبري.

والأحد، أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 153 دولة، من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وردا على ذلك، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة مسجلة الأحد، أنه "لن تقوم دولة فلسطينية غرب نهر الأردن (الضفة الغربية وقطاع غزة)"، في إشارة إلى أنه قد يمضي قدما بخطط ضم الضفة.

وفي يوليو الماضي، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة، وسط دعوات من وزراء "الليكود" ورئيس الكنيست أمير أوحانا إلى تنفيذ الضم "فورا".

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، الأحد، إن "مسئولين أوروبيين وجهوا رسالة تحذير حادة إلى مسئولين في إسرائيل، على خلفية بحث الحكومة فرض السيادة (ضم) على أجزاء من الضفة الغربية كرد على القرارات الدولية الأخيرة".

ووفق القناة "قال المسئولون الأوروبيون للمسئولين الإسرائيليين: إذا كان (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وحكومته يريدون تدمير ما بُني في الشرق الأوسط، فسيتحملون العواقب"، دون تفاصيل أخرى.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و283 شهيدا و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورج وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

والاثنين، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، باتت 153 دولة تعترف بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988.