هآرتس: نتنياهو يدرس تغيير تصنيف مناطق (ب) إلى (ج) وليس الضم الكامل وسط اعترافات بدولة فلسطين

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هناك تقديرات تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يخطط لإعلان ضم الضفة الغربية بالكامل.

وقالت الصحيفة استنادا إلى مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن نتنياهو يدرس تغيير تصنيف المناطق المصنفة بأنها "ب" أو "B" ضمن السلطة الفلسطينية إلى "ج" أو "C"، ما يعني وصول السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها.

وأعلنت دول بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اليوم الأحد، رسميًا عن اعترافها بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة.

الاعترافات جاءت بالتزامن مع قلق دولي متصاعد من تطورات الحرب في غزة، ومع تحركات سياسية ودبلوماسية تهدف إلى دفع بعودة عملية السلام اعتمادًا على مبدأ حل الدولتين.