الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل 7 من كبار قادة قوة الجوفضائية

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مقتل 7 من كبار قادة قوة الجوفضائية، إثر اعتداءات وصفها بـ«الإرهابية والجبانة»، والتي ارتكبها العدوان الإسرائيلي مؤخرًا.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن «الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل كل من: محمود باقري، وداوود شيخيان، ومحمدباقر طاهربور، ومنصور صفربور، ومسعود طيب، وخسرو حسني، وجواد جرسرا».

وأفاد مصدران لوكالة «رويترز»، بمقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين، بمن فيهم رئيس القوة الجوية للحرس الثوري علي حاجي زاده، في الهجوم الإسرائيلي.

ومن أبرز القادة الإيرانيين العسكريين الذين اغتيلوا في الهجمات الإسرائيلية على إيران:

- قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

- رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

- قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد.

- قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة.

- قائد قوة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، طاهر بور.

- قائد القيادة الجوية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، داود شيخيان.

- نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات في الجيش الإيراني اللواء مهدي رباني (مع زوجته وأولاده).