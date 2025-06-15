الرئيس السيسي يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم الاستثمار والقطاع الخاص في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور إثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، لا سيما في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة التي تفرض تحديات كبيرة على برامج التنمية، وهو ما أيده الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على استمرار تعاونها المثمر مع مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث شدد الرئيس على ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مؤكداً أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، إلى جانب إطلاق مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن تعزيز مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون.



