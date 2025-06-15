رغم أن إدارة مهرجان موازين في المغرب أعلنت مشاركة المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، في بيان رسمي لها، مع المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، في إحياء حفل الختام المقرر إقامته يوم 28 يونيو الجاري على خشبة مسرح منصة النهضة بالعاصمة الرباط، إلا أن هذه المشاركة تظل محفوفة بالشكوك؛ نظرا لإغلاق المجال الجوي في لبنان وعدة عواصم شامية وخليجية على خلفية التصعيد الدائر بين إسرائيل وإيران.

وتأتي هذه الشكوك، بسبب إعلان محمد فضل شاكر أمس عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، تأجيل حفلين له كان مقرر إقامتهما في هولندا وألمانيا يومي 20 و21 يونيو الجاري؛ بسبب إغلاق المجال الجوي على إثر التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يجعل مشاركته في حفل ختام موازين يوم 28 الشهر الجاري محفوفا بالشكو لو استمر الإغلاق الجوي.

يذكر أن إدارة موازين، قالت عن مشاركة المطرب اللبناني في الحفل: "محمد فضل شاكر نبرة الإحساس وامتداد لفن الطرب الجميل، يُحيي حفلا غنائيا مميزا على منصة النهضة بالرباط مساء السبت 28 يونيو 2025.. أمسية تجمع بين الحنين والصوت الأصيل، في لقاء فني طال انتظاره".

وأعلنت إدارة المهرجان، في وقت سابق، مشاركة ضخمة ومتنوعة من عدة نجوم من مختلف الوطن العربي وأوروبا وأمريكا؛ احتفالا بمرور 20 عاما على انطلاقه، وسيشارك فيه كل من كارمن سليمان، وروبي، وتامر عاشور، وماجدة الرومي، ووائل جسار، وشذى حسون، وكاظم الساهر، ونانسي عجرم، وويل سميث، وراغب علامة، ومحمد حماقي.

وأحيا محمد فضل شاكر، حفلين يومي 12 و13 يونيو الجاري في العاصمة الأردنية عمان، كما من المخطط إقامة حفل في تركيا يوم 4 يوليو، وحفل آخر في الكويت يوم 9 يوليو، ثم منتصف الشهر وتحديدا يوم 188 يوليو يعود إلى بلده الأم لبنان؛ لإقامة حفل بها، ثم تنتهي جولته الفنية الغنائية يوم 13 أغسطس في لبنان أيضا.