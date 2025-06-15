مصدر سياسي إسرائيلي يعلن إصابة رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر سياسي إسرائيلي بأن رئيس أركان الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري، أُصيب في هجوم على اليمن، أمس السبت.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المسئول الحوثي البارز تعرض للهجوم الليلة الماضية، أثناء اجتماعه مع عدد من كبار المسئولين.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل السبت-الأحد، عن محاولة إسرائيل اغتيال شخصية رفيعة المستوى تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، في إطار عمليات متزامنة شملت أيضاً الأراضي الإيرانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن «سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية في اليمن استهدفت مسئولًا في جماعة الحوثي»، مضيفة أنه «يتم فحص نتائج العملية حاليًا».

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول هذه العملية، فيما لم تتبين نتائج تلك المحاولة حتى الآن.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي عن مسئول إسرائيلي رفيع قوله «إن العملية استهدفت رئيس أركان قوات الحوثيين، محمد الغماري».

بدورها قالت «القناة 12» الإسرائيلية، الخاصة إن «سلاح الجو الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن محمد الغماري»، دون الكشف عن نتيجة العملية.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارات في اليمن استهدفت غرفة تنسيق العمليات بين الحوثيين وإيران، مضيفةً أن الاستهداف كان لعدد من قيادات الحوثيين بينهم رئيس أركان الجماعة.

وأكد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية سماع دوي انفجار في صنعاء، دون أن يتضح موقع القصف بشكل فوري.



