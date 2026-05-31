روبيو يعلن استمرار باراك في أداء مهامه بالملفين السوري والعراقي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، أن السفير الأمريكي لدى أنقرة، المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، يُعدّ "محاورا رئيسيا" بالنسبة لبلاده فيما يتعلق بسوريا و"اسما موثوقا" فيما يتعلق بالعراق.

جاء ذلك في تدوينة لروبيو، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأشار روبيو، إلى أن باراك أدى دورا مهما بصفته مبعوثا خاصا إلى سوريا.



وقال: "مع انتهاء هذه المهمة، سيواصل، بفضل خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة (أمريكا أولًا) الاضطلاع بدور قيادي لصالح إدارة (الرئيس دونالد) ترامب، في كل من سوريا والعراق، وتحقيق مكاسب باسم بلدنا العظيم".

وفي منشور آخر، ذكر روبيو، أن باراك، ما يزال شخصية محورية للولايات المتحدة بشأن سوريا وشخصية موثوقة ومحورية فيما يتعلق بالعراق.

وأكد أن باراك، ليس مجرد سفير لدى تركيا، بل أيضا من يعمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الرئيس ترامب، والحكومة السورية.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن باراك، سيواصل أداء دور حيوي في العمل مع الحكومة الجديدة في العراق.

ولفت إلى أن باراك، يُعدّ "عضوا لا غنى عنه" في فريق ترامب.



وقال روبيو: "أكنّ له كامل الثقة، وهو يعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية. وإن استمراره في إبداء الرغبة بقيادة هذا العمل يحقق فائدة كبيرة للشعب الأمريكي".